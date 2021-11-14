Боррель согласился с позицией Москвы о необходимости контактов ЕС и Минска

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением российского руководства о том, что необходимы прямые контакты между Брюсселем и Минском по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом политик заявил в интервью газете "Журналь дю диманш".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить диалог по возникшим проблемам "в прямых контактах" между представителями стран-членов ЕС с Беларусью.

"Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске", - сказал Боррель.

Он также отметил, что не верит в идею сооружения стены на польско-белорусской границе для сдерживания миграционных потоков. По его мнению, защищать границы важно, но также нужно заниматься "корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью".

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что считает важным продолжать диалог Евросоюза и России. Он назвал РФ большим соседом и глобальным партнером Европы "по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики", добавив: "Я хочу продолжать разговаривать с российским руководством". Боррель также подчеркнул, что надеется встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря.