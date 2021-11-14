Дефицит машин поставил крест на новогодних распродажах

Российский авторынок в этом году нарушит предновогоднюю традицию - распродаж машин уходящего модельного года не будет, чему виной стал пресловутый дефицит. Более того, желающие приобрести новый автомобиль в большинстве случаев смогут получить его уже только в следующем году.

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Российский авторынок падает четвертый месяц подряд, продолжая испытывать острый дефицит машин, который вызван нехваткой электронных компонентов в автомобильной отрасли.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре россияне купили 126,2 тыс. автомобилей - на 18% меньше, чем годом ранее. Однако данный результат оказался чуть лучше, чем месяцем ранее (119,5 тыс. машин, -23%), и это несмотря на объявленные в конце октября "ковикулы" и ограничения в работе дилерских центров.

Благодаря бурному росту продаж в первом полугодии в накопительной графе по итогам десяти месяцев 2021-го все еще значится "плюс" - реализовано 1 млн 260 тыс. новых машин, что на 16% лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

"При имеющихся обстоятельствах динамика продаж зависит исключительно от наличия автомобилей. Каждый месяц дилерам поступает разный объем авто - в один больше, в другой меньше, что впоследствии отражается на рыночной динамике. Результаты октября лучше предшествующего месяца по причине августовских плановых каникул автопроизводителей, в связи с чем образовался еще больший дефицит, который, в свою очередь, сказался на итогах сентября. Несмотря на падение рынка по итогам прошлого месяца, мы фиксируем высокий спрос во всех сегментах и по всем автомобильным брендам. Во время последних ограничений посещение дилерских центров было невозможно, однако мы перешли в онлайн-режим и осуществляли продажу дистанционно, а также бесконтактно принимали автомобили на сервис", - рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в компании было продано онлайн 397 автомобилей, это на 33% больше, чем за весь октябрь 2021 года. Кроме того, в начале ноября некоторые регионы продолжали работу, также клиентам Fresh Auto удалось забрать автомобили, заказанные ранее, с помощью бесконтактной выдачи.

Распродаж не будет

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Между тем, ограничения в работе дилерских центров, действующие в период нерабочих дней, позволили несколько улучшить ситуацию с доступностью машин, ведь некоторые автозаводы продолжали трудиться. По данным дилеров, отгрузки автомобилей в "нерабочие дни" осуществлялись в плановом порядке, причем речь идет не только о моделях локального производства, но и импортных.

Впрочем, дефицит автомобилей никуда не делся, ведь на рынке сохраняются очереди, и подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходят клиентам. Таким образом, дилерские склады по-прежнему остаются пустыми, а значит, и распродаж автомобилей уходящего модельного года ждать, разумеется, не стоит.

"Помимо того, что в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, традиционных новогодних распродаж в автосалонах в этом году не будет. Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому удачное время для покупки машины предугадать сложно. Лучше сделать это в ноябре-декабре, не дожидаясь повышения цен с нового года", - советует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

В свою очередь, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский отмечает, что важно учитывать ментальное настроение покупателей. В прошлом году у клиентов была эйфория, что период ограничений уже заканчивается и впереди только позитивные новости. А теперь большинство людей понимают, что ограничения будут и в 2022 году и, скорее всего, даже в 2023 году, поэтому нужно все взвесить, прежде чем переплачивать за автомобиль - это определяет общее настроение спроса.