Географический диктант написали на МКС

Организаторы проходящего в 120 странах мира Географического диктанта показали, как его пишут в невесомости.

На МКС диктант уже писали в прошлом году, и тогда зрители смогли увидеть лишь приветствие космонавтов с орбиты. Теперь Роскосмос и РГО продемонстрировали уникальные сьемки - как именно проходит акция.

На записи в акции участвуют летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель Петр Дубров.

Напомним, что в этом году Географический диктант проходит в седьмой раз, число площадок рекордное - свыше 8,6 тысячи.

Акция вызывает огромный интерес, и президент президент Русского географического общества Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных испытаний в вузы.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его", - заявил Шойгу во время проведения диктанта на центральной площадке проведения: в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

В МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов.