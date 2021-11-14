Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт"

Ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, насколько критично сегодня ревакцинироваться, он подчеркнул, что "очень критично", пишет РИА Новости. Ученый напомнил, что в методических рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации сказано, что ревакцинироваться нужно раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки.

"Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев", - отметил Гинцбург. Если же будет какой-то другой штамм, добавил глава центра, тогда и посмотрим.

Гинцбург пояснил также, что на любой антиген через полгода уровень антител понижается, если мы постоянно не сталкиваемся с чужеродным антигеном. Вот почему нужно прививаться.

Ранее сообщалось, что исследование, опубликованное в журнале The Lancet, подтверждает, что одноразовая вакцина "Спутник Лайт" обладает высоким профилем безопасности и вызывает сильный иммунный ответ. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Сейчас "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, а процесс регистрации продолжается еще в 30.