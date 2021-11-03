The Lancet назвал "Спутник Лайт" безопасным и эффективным

"Исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" подтвердило, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в серонегативных, так и в серопозитивных группах. Большинство запрошенных побочных реакций, наблюдавшихся в ходе исследования, были легкими или умеренными. Серьезных побочных явлений выявлено не было", - говорится в сообщении.

Одноразовый "Спутник Лайт" показывает высокую эффективность при использовании как отдельно, так и в качестве бустера, то есть дополнительной прививки, усиливающей эффект предыдущей вакцинации. Причем проверки проводились и с зарубежными вакцинами, в частности, AstraZeneca.

Сейчас "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, а процесс регистрации продолжается еще в 30.

Более ранние результаты, полученные Центром Гамалеи на основе данных 28 000 человек, привитых в Москве, продемонстрировали, что вакцина "Спутник Лайт", введенная автономно, обладает эффективностью в 70% против инфекции от "дельта"- варианта коронавируса в течение первых трех месяцев после вакцинации. Вакцина эффективна на 75% среди лиц в возрасте до 60 лет.

Бустерное применение также показало перспективное использование "Спутника Лайт", близкое к эффективности двудозной вакцины "Спутник V": более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.

"Спутник Лайт" - это безопасная и высокоэффективная вакцина против COVID, что подтверждается данными о вакцинации в реальном мире. В частности, вакцина продемонстрировала эффективность от 78,6% до 83,7% среди пожилых людей, что подтверждено Министерством здравоохранения Буэнос-Айреса, Аргентина. "Министерство здравоохранения Парагвая установило, что "Спутник Лайт" эффективен на 93,5% в ходе проводимой в стране кампании вакцинации", - напомнили в РФПИ.