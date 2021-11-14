Как получить компенсацию за скрученный пробег автомобиля

Продажа подержанных автомобилей со скрученным пробегом стала в последнее время распространенным явлением. "РГ" разобралась с тем, как заметить подвох при покупке, а также с тем, какие меры предпринять, чтобы не понести или компенсировать финансовые и моральные убытки.

Во многих странах за "скрученные" показатели пробега предусматривается уголовное наказание. Российское законодательство в настоящий момент не предполагает такой ответственности за мошеннические действия. Тем не менее, получить компенсацию за обман в случае покупки автомобиля с фальшивыми данными на одометре вполне возможно. О том, как лучше это сделать, расскажем чуть позже. Пока же рассмотрим, каким образом наиболее часто злоумышленники меняют данные одометра.

Как скручивают пробег

В различных автомобилях, как известно, применяются электромеханический, механический или электронный виды одометров. И понятно, что легче всего смотать данные с примитивного по сегодняшним меркам механического прибора.

Для этого не чистые на руку "гаражисты" используют подчас даже обычную дрель, скручивая пробег при снятом тросе спидометра (это позволит вращать трос в ином направлении). Электромеханический спидометр (за движение цифр здесь отвечает электромотор), скручивается с помощью специального генератора импульсов, хотя некоторые "мастера" умудряются выполнить такие работы, используя электродвигатель, на котором установлен модулятор.

Особая история - с самыми распространенными сегодня электронными одометрами. Скрутить пробег, равно как выявить "скручивание", здесь труднее. Как правило, для этого применяют специальный программатор, который подключают к ЭБУ. Выявить же обман может лишь специалист с помощью компьютерной диагностики.

Как поймать мошенников за руку

Самый действенный способ выявления обмана - это проверить электронные "мозги" машины, которую вы собираетесь приобрести, на специализированном сервисе.

Ведь даже если пробег на электронном спидометре скручен, установить истину не составит труда, сняв информацию с блоков управления (например, модулей сервисной электроники, блоков управления трансмиссией, блока ABS и т.д.) с помощью спецоборудования, в частности - OBD-сканером.

Кроме того, на сервисе всегда могут проверить, какие работы проводились с бортовой электроникой, подключившись к диагностическому разъему. При таких сверках нередко выясняется, что машина ломалась, к примеру, на 190 тыс. км. В то время как на одометре фигурирует гораздо меньший пробег. Проблема, впрочем, состоит в том, что официальные дилеры такие услуги по большей части не оказывают. Однако всегда есть возможность обратиться к сторонним фирмам.

Добавим, что помимо собственно компьютерной диагностики, "пробить" подозрительную машину можно также и по данным диагностических карт, базам данных Российского союза автостраховщиков (РСА), базам данных СТО и, наконец, просто изучив сетевые доски объявлений. Многие онлайн-площадки продаж предоставляют такую информацию за незначительную плату.

Ну, и конечно, никто не отменял внимательного осмотра приобретаемого автомобиля. На машинах с механическими одометрами скрученный пробег определяется с помощью внимательного осмотра цифр. При отсутствии вмешательства цифры будут находиться на одном уровне. К тому же, если пробег "детский", а ремень безопасности протирает в фиксирующем пластике характерные борозды, ободы руля и валики боковой поддержки сидений потерты, на "лобовухе" имеются сколы и затиры, двери провисли, логично заподозрить, что пробег автомобиля больше заявленного.

Как вернуть деньги, если вы купили автомобиль со скрученным пробегом

Допустим, вы приобрели автомобиль и только после совершения сделки купли-продажи отправились на проверенный сервис разбираться с истинностью показателей одометра. При такой сверке вполне может выясниться, что машина пробежала, к примеру, вдвое больше, чем обозначил продавец.

В этом случае вы, конечно, можете обратиться к нему напрямую. Однако практика показывает, что диалога в таких ситуациях не получается. Поэтому сразу оповещайте мошенника, что подаете на него в суд и начинайте собирать доказательную базу - те самые данные сервисных книжек, компьютерной диагностики и интернет-сервисов, предоставляющих информацию о реальном пробеге, времени и параметрах ремонта и техосмотра автомобилей.

Существует уже ряд прецедентов, когда после предоставления суду такой доказательной базы (чем она будет полнее, тем лучше) вердикт выносился в пользу подавшего иск. А именно суд обязывал продавца (это может быть как автосалон, так и частное лицо) выплатить покупателю неустойку в виде штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей, а также компенсировать моральный ущерб и расходы на оплату услуг оценщиков.

Более того, отсудить можно также и деньги, которые покупатель мог успеть потратить на устранение технических неисправностей приобретенного автомобиля. Ведь поскольку при заключении сделки покупатель ориентировался на значительно меньшую степень износа, то за вылезшие из-за гораздо более серьезного пробега неисправности также несет ответственность продавец.