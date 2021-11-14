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14.11.2021 12:43
Рубрика: Власть

Мантуров рассказал, что Россия покажет на Dubai Airshow

Текст: Евгения Думанская
Фото: KARIM SAHIB / AFP Фото: KARIM SAHIB / AFP
Фото: KARIM SAHIB / AFP

Глава Минпромторга Денис Мантуров обошел павильоны российских участников открывшейся сегодня выставки Dubai Airshow и рассказал, чего ждет от мероприятия.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер

Как отметил Мантуров, каждая авиавыставка в Дубае приносит дополнительный вклад в продвижение российских новинок техники на зарубежных рынках, как для гражданских, так и для военных образцов.

Министр рассказал, что на выставке Россия впервые покажет ЗРК "Витязь", разработанный для системы ПВО. При этом, по словам Мантурова, ранее продукцию демонстрировали не так активно - в этом году статическая экспозиция стала самой масштабной за последние несколько лет.

"Это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superje в комплектации "Аурус", - цитирует министра РИА Новости.

Как ранее стало известно, к международной премьере российского легкого истребителя Checkmate Ростех выпустил одноименный парфюм со слоганом "Аромат пятого поколения".

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