Минсельхоз обещает не допустить дефицита продуктов в России

Российские власти не допустят дефицита продуктов, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он рассказал, что в мире "абсолютно нездоровая" тенденция на рынках и цены на продукты растут с каждым днем, но внутренние цены в России более стабильны, хотя и есть рост - на овощи, картошку, мясо. По словам Патрушева, в связи с этим будет увеличиваться господдержка этих отраслей.

"В том числе будем работать с сетями", - сказал Патрушев в эфире телеканала "Россия-1".

По данным Роспотребнадзора, на неделе со 2 по 8 ноября из всего набора продуктов больше всего подорожала гречневая крупа - цены на нее подскочили сразу на 1,3%. Продолжают расти в цене яйца - прирост за неделю составил 1%. Макароны набрали 0,9%, сахар подорожал на 0,6%, овощи - в среднем на 0,5%.