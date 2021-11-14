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14.11.2021 09:36
Рубрика: Общество

Названы факторы, увеличивающие риск тяжелого течения коронавируса

Текст: Евгения Думанская

Клиническая картина коронавируса для каждого пациента индивидуальна, но есть факторы, которые увеличивают риск тяжелого течения, рассказал терапевт Сергей Черемушкин.

Фото: Александр Корольков
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Как пояснил Черемушкин, врачам редко приходится сталкиваться с монозаболеванием, а когда коронавирус поражает человека с набором сопутствующих заболеваний, течение предполагается более тяжелым. Осложнить течение коронавирусной инфекции может любое сопутствующее заболевание, особенно это касается гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, онкологии, патологий крови.

Кроме того, течение заболевания зависит от варианта вируса и иммунного ответа, а также вирусной нагрузки.

"К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома", - отметил Черемушкин в беседе с радио "Sputnik".

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какими препаратами лечат больных COVID-19. Сейчас в России разрабатываются специфические лекарства для лечения коронавируса.

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