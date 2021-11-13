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13.11.2021 07:40
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19

Текст: Алексей Рыбин

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какими препаратами лечат больных COVID-19. Это зависит от тяжести их состояния - для одних существуют лекарства в жидком виде, а для других - в виде таблеток, приводит его слова РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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При этом, как пояснил Гинцбург, окончательного понимания по вопросу, что именно и для кого применять - пока нет.

"Но, исходя из общих соображений, если это тяжелые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно. Если это средней тяжести больные или легкой тяжести больные, то это, как правило, таблетки. Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь - насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент", - объяснил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19. В январе будущего года специалисты уже приступят к клиническим испытаниям нового лекарства.

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