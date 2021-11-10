Гинцбург анонсировал испытания лекарства из антител для лечения COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, в январе будущего года специалисты приступят к клиническим испытаниям нового лекарства. "Надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", - цитирует РИА Новости ученого.

Ранее известный врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что лечение коронавируса при легком течении ничем не отличается от лечения гриппа и других ОРВИ. Однако раннее применение антибиотиков и гормональных препаратов утяжеляет течение болезни и уменьшает шансы выжить. Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр, или если у вас есть куча других сопутствующих болезней, пояснил Комаровский.