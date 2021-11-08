Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител

Для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. Об этом свидетельствует исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Как рассказал глава центра Александр Гинцбург, данное исследование было проведено вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. "Эта работа была сделана на четырех тысячах москвичей" - цитируют ученого "Известия".

Выяснилось, что 300 антител полностью защищают от "дельты". "Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - отметил Гинцбург.

Если после вакцинации двумя разными препаратами не выработались антитела к коронавирусу, это может свидетельствовать о том, что у человека "редкая иммунологическая поломка". Такое мнение ранее высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, в ситуации, когда после прививки нет антител, нужно обращаться к иммунологу.