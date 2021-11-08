Новости

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
Россиянин Бедрин завершил сезон в "Формуле-4" победой 07.11.2021
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 07.11.2021
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 07.11.2021
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 07.11.2021
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 07.11.2021
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 07.11.2021
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 07.11.2021
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 07.11.2021
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном 07.11.2021
На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта 07.11.2021
Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева 07.11.2021
Греф оценил доступность жилья в России 07.11.2021
В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины 07.11.2021
Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
08.11.2021 01:49
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. Об этом свидетельствует исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Фото: РИА Новости
Минздрав зафиксировал пятикратный рост числа вакцинирующихся от COVID-19

Как рассказал глава центра Александр Гинцбург, данное исследование было проведено вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. "Эта работа была сделана на четырех тысячах москвичей" - цитируют ученого "Известия".

Выяснилось, что 300 антител полностью защищают от "дельты". "Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - отметил Гинцбург.

Если после вакцинации двумя разными препаратами не выработались антитела к коронавирусу, это может свидетельствовать о том, что у человека "редкая иммунологическая поломка". Такое мнение ранее высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, в ситуации, когда после прививки нет антител, нужно обращаться к иммунологу.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
В Москве закончились нерабочие дни
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов