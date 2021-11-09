Врач рассказал, сколько антител защищают от новых штаммов коронавируса

Количество антител, необходимое для того, чтобы не заболеть COVID-19 вовсе или перенести его в легкой форме, варьируется в зависимости от конкретного штамма коронавируса.

Если для первоначального уханьского варианта достаточно было 150 единиц BAU (banding antibody units), то при последующих мутациях этот порог вырос минимум в полтора раза. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Напомним, ранее глава НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследования, согласно которым для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. При показателе в 500 и выше человек, по словам специалиста, может чувствовать себя в безопасности.

Актуальность этих данных подтвердил и Евгений Тимаков, напомнивший, что "дельта"-штамм на сегодня - самый агрессивный.

- Для старых генераций коронавируса достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма "альфа", это количество должно быть в полтора раза больше, - отметил Тимаков.