Объем торговли в СНГ вырос на четверть в 2021 году

Объем взаимной торговли между странами Содружества независимых государств (СНГ) за первое полугодие 2021 года вырос на 26%. Все страны смогли преодолеть последствия пандемии, а объем взаимной торговли достиг 100,4 млрд долларов. Доля России составила 42% от общего объема товарооборота, сообщило Минэкономразвития.

Пандемия коронавируса снизила деловую активность, но сейчас экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Совете глав правительств Содружества, прошедшем 12 ноября.

За девять месяцев 2021 года товарооборот стран - участниц СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, Узбекистан) составил около 70 млрд долларов. При этом по итогам целого 2020 года товарооборот достиг 73,4 млрд долларов.

"Экспорт несырьевых неэнергетических товаров отечественного производства также демонстрирует устойчивый рост, увеличившись на 27% и составив 32,5 млрд долларов. Могу отметить, что доля несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме экспорта стабильно растет, и в 2020 году составила 71%", - говорит генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Экономическая активность зоны операций нашего банка (6 стран региона: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) восстановилась и в IV квартале 2021 года может превысить допандемийный уровень примерно на 1%, - отмечает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. - Восстановлению экономик способствовали эффекты от смягчения бюджетной и денежно-кредитной политики, расширение мирового спроса и взлет цен на ключевые экспортные товары. Рост ВВП региона операций ЕАБР в 2021 году ожидается около 4% после спада на 2,9% годом ранее".

После восстановления важно обеспечить устойчивость экономического роста и его долгосрочные темпы роста.

"Здесь мы видим хороший потенциал для наших стран. Есть основания полагать, что в мире и в нашем регионе начинается новый инвестиционный цикл. Госорганы активно ведут работу по поддержке инвестиций. В 2022 году экономический рост в регионе прогнозируется выше допандемийных темпов", - добавляет Винокуров.

Поспособствует этому соглашение о свободной торговле услугами. Планируется, что оно будет готово к подписанию к маю 2022 года. Страны работают над ним уже девять лет.

"Соглашение призвано создать единый режим торговли услугами с участниками соглашения, не являющимися членами ЕАЭС, режим торговли услугами на уровне ВТО с государствами-членами, не являющимися членами ВТО, а также позволит устанавливать режим учреждения и деятельности компаний и создавать гарантии защиты инвестиций на уровне лучших мировых практик", - подчеркнули в Минэкономразвития.

По итогам прошедшего заседания были приняты 16 документов. В частности, концепция стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года, соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права, комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.

Совет глав правительств СНГ собирается на заседания два раза в год, внеочередные заседания могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.

"Он координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов, - напоминает Ольга Беленькая, начальник отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ". - В частности, совет решает вопросы принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования; развития систем транспорта, связи, энергетических систем; сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики".

Страны СНГ занимают 16% мировой территории, на которой проживает 286 млн человек (данные на 2020 года), что составляет 3,8% населения мира. На государства - участники СНГ приходится почти 30% мировых запасов природного газа и угля, 20% нефти, 36% урана, 20% золота, 13% пахотных земель. В 2018 году на долю СНГ приходилось 14,5% мирового экспорта энергоносителей, 6,2% железа и стали, 3,5% сельхозпродукции.

Экономическое сотрудничество СНГ в основном базируется на странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - России, Казахстане, Беларуси. У них самые высокие темпы экономического роста (ВВП, промпроизводства и пр.). За ними следуют Армения, Азербайджан, Узбекистан. Остальные государства отличаются низкими показателями экономического развития и нестабильностью развития. Основополагающую роль в объединении играет Россия, большинство государств СНГ во многом зависимы от экономической ситуации в нашей стране.