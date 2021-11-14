Панков: Минобороны успешно развивает экспедиционную деятельность

Центр развития проектов Русского географического общества в Вооруженных cилах обеспечил развитие экспедиционной деятельности. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Менее чем за год своей работы он показал высокую эффективность в вопросах популяризации географических знаний, развития экспедиционной деятельности и изучения неизведанных уголков нашей Родины", - рассказал замминистра.

По его словам, Центр содействия реализации проектов РГО в Вооруженных силах создали по решению президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Это было сделано с единственной целью - поддержать стремление военнослужащих к познанию России и ее природных богатств.

Напомним, что 14 ноября военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России принимает участие в Международной просветительской акции Русского географического общества -"Географический диктант". Центральной армейской площадкой его написания стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым находятся все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Вооруженных силах организовали более 1500 таких площадок. Они есть по всей стране - от Калининграда до Камчатки.