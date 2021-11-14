Пять плюсов и пять минусов кроссовера Suzuki Vitara

Suzuki Vitara - компактный кроссовер, который ввозится к нам из Венгрии. Выделяем пять главных плюсов и столько же минусов бестселлера японской марки в России.

Плюсы

Японский колорит

Непроходной дизайн с восточным колоритом - один из важных плюсов японского SUV, сконструированного на укороченном шасси модели SX4. После очередной модернизации японский компакт предлагается с более изящной радиаторной решеткой и видоизмененными бамперами, а также с более эффективной светодиодной оптикой, которая идет в качестве опции.

Сзади выигрышно смотрятся фонари, выполненные на основе диодов. Плюс к тому - Vitara теперь можно подогнать под свой вкус, заказав комбинированную окраску кузова. Предлагаются также пакеты "Городской" и "Внедорожный". Первый подразумевает больше хрома, второй - некрашеного защитного пластика. В салоне дизайнеры сыграли на классической теме.

Точеный руль без навязчивых приливов под хват и хронометр по центру лаконичной передней панели привносят оттенок ретро и упорядоченности. Кроме того, после рестайлинга увеличился процент деталей с мягким пластиком и изменился дизайн щитка приборов - между циферблатами наконец-то прописался цветной дисплей борткомпьютера. Существенно и то, что элементы салона собраны очень аккуратно и прочно - чувствуется японское качество.

Простор и эргономика

Фото: Пресс-служба Suzuki

Чего у Vitara не отнять, так это просторного салона. Глядя на компактные внешние габариты этого кроссовера, трудно предположить, что внутри, не стесняя друг друга, разместятся пятеро взрослых. Посадка за рулем - высокая и геометрически правильная, а обзорность отличная - все благодаря тонким, но прочным стойкам, большой площади остекления и крупным внешним зеркалам.

Существенно и то, что в отличие от ряда соперников водительское кресло и руль регулируются здесь на большом плече, поэтому человек практически любой комплекции устроится за баранкой комфортно.

Передние сиденья можно похвалить за нетипично длинную для японских моделей подушку и солидную боковую поддержку спинки. Хорошо и то, что лаконичная классическая "приборка" с белыми шкалами хорошо читается, а мультимедийная система с 7-дюймовым экраном позволяет подключить гаджеты, задействуя Apple CarPlay, Android Auto или MirrorLink. К тому же на тачскрин с большой диагональю выводится внятная картинка с камеры заднего вила, так что парковаться удобно.

Есть выбор

Фото: Пресс-служба Suzuki

Vitara предлагается на российском рынке как с начальным с 1,6-литровым 117-сильным бензиновым "атмосферником", так и со старшим 1,4-литровым бензиновым турбомотором. При этом если первый хорошо подходит для размеренной езды в городе и на трассе, то второй позволяет сделать езду без преувеличения азартной.

Существенно, что, заказав машину с начальным мотором, можно выбирать между передним или полным приводом, а также между 6-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом". Турбированный вариант тоже может быть как с передним, так и полным приводом, а вот в качестве трансмиссии в этом случае предложен исключительно "автомат".

Интересно также , что турбированный вариант экономичнее атмосферной 117-сильной версии, при этом расход топлива как атмосферной, так и турбированной версий близок к паспортному. Иными словами, автомобиль подкупает экономичностью.

И для асфальта, и для проселка

Фото: Пресс-служба Suzuki

Инженерам удалось сделать Vitara в равной степени комфортной и драйверской. Подвеска здесь настроена плотно, с акцентом на езду прежде всего по асфальту.

Неудивительно, что этот кроссовер хорошо слушается руля, уверенно держит дорогу, крены в поворотах невелики, а торможение эффективное благодаря дисковым механизмам "по кругу". Наконец, конкурентным преимуществом здесь является неплохой полноприводный потенциал.

Подключаемый полный привод AllGrip 4WD дополнен здесь системой выбора режимов движения, так что вы можете переключаться между предустановками Auto, Snow, Sport и Lock, причем последний алгоритм трудно переоценить, когда съезжаешь с асфальта на скользкие или рыхлые поверхности. Электроника при выбора режима Lock равномерно распределит крутящий момент между задними и передними колесами.

Подспорьем при преодолении бездорожья является также клиренс в 185 мм. Замечательно и то, что на Vitara можно полностью отключить систему стабилизации, активировать ассистент спуска с горы и зафиксировать необходимую передачу "автомата" подрулевыми рычажками.

Крепкий и надежный

Фото: Пресс-служба Suzuki

Уже "в базе" кроссовер оснащен семью подушками безопасности. Кузов сварен из высокопрочных сталей по оригинальной технологии Suzuki Total Effective Control Technology, суть которой - в наличии зон запрограммированной деформации и просчитанному распределению нагрузок по каркасу безопасности.

Отсюда - максимальные пять звезд в независимых тестах EuroNCAP. К тому же кузов здесь оцинкован с двух сторон. Так что даже под сколами металл не ржавеет годами. Ну и, наконец, не секрет, что этот Suzuki выбирают в том числе и из-за японской надежности. Известный факт - в гарантийный период владельцы Vitara заезжают на сервис редко - в основном, чтобы пройти ТО. "

Минусы

Простоватый салон

Фото: Пресс-служба Suzuki

Процент мягких пластиков в отделке салона откровенно мал, безальтернативная аналоговая "приборка", как и общий стиль оформления салона, простоваты, а оснащение аскетично. Скажем, климат-контроль может быть только однозонным, при этом регулируемых дефлекторов вентиляции для пассажиров "галерки" не предусмотрено.

Перед коленями человека, расположившегося на диване по центру, возвышается совершенно голый торец подлокотника. Отрегулировать спинку разрезного дивана по углу наклона нельзя, к тому же после обновления здесь так и не появился откидывающийся центральный подлокотник.

Кроме того, тоненькие двери захлопываются здесь излишне громко, да и в целом шумоизоляция в Vitara в лучшем случае - на четверку с минусом. Один из самых раздражающих эргономических промахов - селектор "автомата", который сложно "угнездить" у отметки Drive. Очень часто рука с рычагом следует дальше и активируется крайнее положение М ("ручной режим").

Уступает конкурентам по практичности

Фото: Пресс-служба Suzuki

По практичным решениям и оснащению Vitara, увы, не дотягивает до многих конкурентов. В частности, при объеме багажника 375 литров "японец" уступает Renault Kaptur 12 литров, новой Hyundai Creta - 57 литров, у Chery Tiggo 7 - 39 литров. Еще одна известная проблема - самый минимум "теплых опций".

В Vitara даже в "топе" не предусмотрены подогревы форсунок и лобового стекла, дивана, руля. Двигатель здесь по умолчанию прикрывает комбинированная пластиковая защита. Если же вы доустановите у дилера металлический аналог, дорожный просвет сократится с вовсе не рекордных 185 мм до лишь минимально приемлемых 150 мм. К тому же в задней части уязвимым местом является поперечная банка глушителя.

Не любит дорожный брак и "пересеченку"

Фото: Пресс-служба Suzuki

Если мелкие дорожные неровности отфильтровываются подвеской приемлемо, то с ездой по разбитым дорогам этот кроссовер справляется заметно хуже.

При переезде ям с острыми краями, дорожных стыков и даже лежачих полицейских короткоходное шасси пасует - удары и вибрации передаются на кузов и руль, хотя до пробоев подвески все же не доходит - здесь нужно отдать японцам должное. Сложный рельеф этот кроссовер тоже не любит. Колеса быстро вывешиваются, а клиренса, как мы уже указали, хватает лишь для легкого "оффроуда".

Скудный набор электронных систем

Фото: Пресс-служба Suzuki

На удивление скуден в Vitara в исполнении для российского рынка также набор электронных систем безопасности. Проще перечислить, чего здесь нет.

В графах адаптивный круиз, системы контроля рядности, распознавания дорожных знаков, помощи при выезде с парковки задним ходом, контроля слепых зон и аварийного торможения ставим минус. Самое обидное, что такой функционал предлагается для Vitara для европейского рынка.

Дорогой и сложный ремонт

Фото: Пресс-служба Suzuki

Официальный сервис для этой модели будет стоить довольно дорого ввиду недешевых запчастей и дорогого ТО. Если же вы предложите установить "неоригинал" в период гарантийного срока, то это чревато снятием машины с гарантии.

Кроме того, не секрет, что эта машина не лучшим образом адаптирована к российским условиям эксплуатации. Мы уже упоминали не слишком щедрый "зимний пакет". Кроме того, система охлаждения не лучшим образом подготовлена к зимней эксплуатации. Нередки случаи, когда под воздействием едких реагентов летит радиатор. Его замена, разумеется, негарантийный случай.