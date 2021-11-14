Путин ответил на обвинения в адрес РФ из-за кризиса с мигрантами

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В ответ на это президент РФ призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы. "Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", - сказал Путин.

Ранее также официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения Британии в причастности РФ к миграционному кризису. По ее словам, у Лондона нет права никого ни в чем обвинять, пока он сам не ответит за свои преступления.