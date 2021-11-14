Брат Нурмагомедова станет свидетелем по делу о наезде на полицейского

Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Каспийск в качестве свидетеля по делу о наезде на полицейского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к нему не будет применяться мера пресечения.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом легендарного Хабиба Нурмагомедова, являющегося экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата. Вместе с другом Камалом Идрисовым молодой человек был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СК России по Дагестану.

Как сообщала "РГ", инцидент произошел на КПП "Аэропорт" в Каспийске, когда сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Сидевший за рулем проигнорировал требование, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. В результате ЧП страж порядка получил травмы. Возбуждено уголовное дело.