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Текст:   Евгения Думанская 
14:44 14.11.2021

Новостройки в Петербурге могут подорожать на 21% к концу года

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

К концу года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Санкт-Петербурге может дорасти до 195 тысяч рублей, рассказал руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Утверждены официальные цены жилья на четвертый квартал

По его данным, в начале ноября цена квадратного метра в новостройках на этапе строительства составила 190 тысяч рублей за квадратный метр, что на 28% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

"К концу года квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга будет стоить около 195 тыс. рублей", - сказал Попов в беседе с ТАСС.

В прошлом году итоговая цена за квадратный метр в строящихся домах составляла 156,6 тысячи рублей, то есть, по итогам 2021 года рост составит 21%.

По мнению других аналитиков, опрошенных изданием, показатель может оказаться еще выше на фоне подорожания стройматериалов, а также ограничения предложения на рынке. В сегменте элитного жилья существенного изменения цен не ожидается.

Ранее стало известно, что средняя цена студий в массовых новостройках Москвы в сентябре достигла 7,56 миллиона рублей - это на 450 тысяч больше, чем в июне, а за год показатель увеличился более чем на 40%.

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