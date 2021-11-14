Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Согласно опросу Washington Post-ABC News, рейтинг одобрения деятельности президента Джо Байдена упал до нового минимума: теперь этот показатель снизился до 41 процента, по сравнению с 50 процентами в июне и 44 процентами в сентябре. Около 53 процентов респондентов заявили, что не одобряют действия демократа в должности главы Белого дома.

Как показал опрос, если бы выборы состоялись сегодня, 46 процентов взрослого населения Америки поддержали бы кандидата от республиканцев, а 43 процента - кандидата от демократов. Популярность президента США также снизилась среди членов его собственной партии. Только четверо из десяти демократов "полностью одобряют" деятельность Байдена, по сравнению с примерно семью из десяти однопартийцев, которые поддержали действия главы государства в июне.

Опрос также показал, что более половины американцев обвиняют Байдена в росте инфляции и потребительских цен. Более шести из десяти опрошенных сказали, что глава Белого дома "не добился многого за десять месяцев пребывания в должности". По оценкам экспертов, данные опроса лишний раз свидетельствуют о том, что все большее количество американцев выражают недовольство ухудшающейся экономической ситуацией в стране, в первую очередь, ростом цен на продукты и энергоносители. Напомним, что инфляция в США в октябре достигла 30-летнего максимума.