Роспотребнадзор назвал три признака опасной "незамерзайки"

Поддельная стеклоочистительная жидкость может навредить автомобилю, а в некоторых случаях несет смертельную опасность для самих водителей, предупредили в Роспотребнадзоре.

Такую "незаймерзайку" можно отличить по трем признакам: подозрительно низкой цене, некачественной таре и наличии в составе метанола.

"Метанол - яд, который способен вызвать отравление со смертельным исходом. Он действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения", - рассказали "Вечерней Москве" в пресс-службе ведомства.

При этом обнаружить метанол в составе жидкости практически невозможно - по запаху, вкусу и цвету он не отличается от этилового.

В связи с этим эксперты рекомендовали приобретать "незамерзайку" только в специализированных магазинах. Товар должен продаваться в надежной таре с ровной этикеткой с четким текстом, на которой должны быть указаны наименование фирмы и адрес производителя, а также дата выпуска и соответствующие сертификаты.

Качественную стеклоочистительную жидкость изготавливают из растворов спиртов с добавлением моющих средств, напоминают специалисты. "В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль", - отметили в Роспотребнадзоре.