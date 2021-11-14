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13.11.2021 23:30
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор назвал три признака опасной "незамерзайки"

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поддельная стеклоочистительная жидкость может навредить автомобилю, а в некоторых случаях несет смертельную опасность для самих водителей, предупредили в Роспотребнадзоре.

Фото: pixabay.com
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Такую "незаймерзайку" можно отличить по трем признакам: подозрительно низкой цене, некачественной таре и наличии в составе метанола.

"Метанол - яд, который способен вызвать отравление со смертельным исходом. Он действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения", - рассказали "Вечерней Москве" в пресс-службе ведомства.

При этом обнаружить метанол в составе жидкости практически невозможно - по запаху, вкусу и цвету он не отличается от этилового.

В связи с этим эксперты рекомендовали приобретать "незамерзайку" только в специализированных магазинах. Товар должен продаваться в надежной таре с ровной этикеткой с четким текстом, на которой должны быть указаны наименование фирмы и адрес производителя, а также дата выпуска и соответствующие сертификаты.

Качественную стеклоочистительную жидкость изготавливают из растворов спиртов с добавлением моющих средств, напоминают специалисты. "В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль", - отметили в Роспотребнадзоре.

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