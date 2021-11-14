Россия поставила в Сербию два миллиона доз "Спутника V"

Россия поставила Сербии два миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow.

"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 миллионов доз", - сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мантурова, Россия надеется на скорое завершение процесса регистрации препарата в Сербии.

В июне лидеры России и Сербии - Владимир Путин и Александр Вучич - дали старт производству "Спутника V" в Белграде. Сейчас идет расфасовка российского препарата, а до конца года будет запущено полноценное производство.