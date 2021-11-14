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14.11.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Россия поставила в Сербию два миллиона доз "Спутника V"

Текст: Матвей Линник

Россия поставила Сербии два миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года

"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 миллионов доз", - сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мантурова, Россия надеется на скорое завершение процесса регистрации препарата в Сербии.

В июне лидеры России и Сербии - Владимир Путин и Александр Вучич - дали старт производству "Спутника V" в Белграде. Сейчас идет расфасовка российского препарата, а до конца года будет запущено полноценное производство.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Европа Сербия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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