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14.11.2021 18:37
Рубрика: Экономика

Россия представила на выставке в Дубае бизнес-джет Aurus

Текст: Матвей Линник

Россия представила на авиационно-космическом салоне Dubai Airshow самолет Superjet 100 в VIP-конфигурации.

Фото: Александр Корольков/РГ
Aurus раскрыл планы на 2022 год

В лайнере под названием Aurus Business Jet установлена душевая кабина, встроенный трап, а также есть доступ к высокоскоростному интернету.

Кроме этого, бизнес-джет оснащен дополнительной топливной системой, которая позволит ему летать без дозаправки на расстояние 7200 километров.

Ранее корпорация "Иркут" впервые представила за рубежом пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг

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