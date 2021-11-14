Россия представила на выставке в Дубае бизнес-джет Aurus

Россия представила на авиационно-космическом салоне Dubai Airshow самолет Superjet 100 в VIP-конфигурации.

В лайнере под названием Aurus Business Jet установлена душевая кабина, встроенный трап, а также есть доступ к высокоскоростному интернету.

Кроме этого, бизнес-джет оснащен дополнительной топливной системой, которая позволит ему летать без дозаправки на расстояние 7200 километров.

Ранее корпорация "Иркут" впервые представила за рубежом пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14.