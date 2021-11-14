Слуцкий: Авиаудары США по мирным гражданам Сирии - цинизм

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал цинизмом решение военных США военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей.

"Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, что днем ранее издание The New York Times сообщило, что американские военные скрыли информацию об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, когда погибли десятки мирных жителей.

Факт этого умолчания Слуцкий особо подчеркнул.

"Вот разница в "мировосприятии", - отметил он. - Точнее - вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов".