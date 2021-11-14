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14.11.2021 18:11
Рубрика: Власть

Слуцкий: Авиаудары США по мирным гражданам Сирии - цинизм

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал цинизмом решение военных США военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей.

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"Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, что днем ранее издание The New York Times сообщило, что американские военные скрыли информацию об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, когда погибли десятки мирных жителей.

Факт этого умолчания Слуцкий особо подчеркнул.

"Вот разница в "мировосприятии", - отметил он. - Точнее - вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов".

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