Собянин: Поезда в московском метро обновят за три года

Столичные власти планируют за три года обновить подвижной состав метро, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1". - На 80% он будет обновлен".

По словам мэра, российская столица занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава в метро.

Напомним, новые поезда "Москва" ходят в метро с 2017 года, а год назад на Кольцевую линию вышла обновленная "Москва-2020". Сейчас составы новых моделей можно встретить на 9 линиях подземки.