Спецпредставитель РФ по климату оценил итоги конференции ООН

Новости

Боррель согласился с позицией Москвы о необходимости контактов ЕС и Минска 16:11
Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции 15:48
Захарова прокомментировала намерение ВСУ стрелять в беженцев на границе 15:30
Панков: Минобороны успешно развивает экспедиционную деятельность 15:06
Шойгу: Географический диктант проходит на рекордных 8,6 тысячи площадок 15:00
Путин встретится с Мирзиёевым и приедет в МИД 14:57
Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы 14:52
Новостройки в Петербурге могут подорожать на 21% к концу года 14:44
Глава ВЦИОМ: Россияне стали реже участвовать в опросах 14:31
Путин рассказал про использование стратегической авиации 14:29
Три человека погибли в Египте в результате нашествия скорпионов 14:15
В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей 14:10
Газовый кризис рискует уничтожить категорию венецианских стеклодувов 14:09
Названы ошибки в популярной диете для профилактики диабета и ожирения 13:26
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели 13:13
В Подмосковье школьник подорвался на боеприпасе 13:06
Тимур Родригез заплатит миллион за информацию о краже из своего дома 13:02
В Испании родителям не посещавших школу детей грозит тюрьма 12:49
Москвич сделал ложный донос о разбое, чтобы оправдать проигрыш на ставках 12:43
Мантуров рассказал, что Россия покажет на Dubai Airshow 12:43
Сенатор оценила заявление главы МИД Британии о ситуации на границе Беларуси и Польши 12:28
В результате массовой бойни в тюрьме Эквадора погибли не менее 68 человек 12:05
В Венесуэле собрали громадный оркестр для Книги рекордов Гиннесса 11:50
Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов 11:40
В Москве бандиты отобрали у безработного 600 тысяч долларов 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
14.11.2021 15:25
Рубрика: Общество

Спецпредставитель РФ по климату оценил итоги конференции ООН

Текст: Евгения Думанская

Россия приветствует итоговые решения прошедшей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил спецпредставитель президента Руслан Эдельгериев.

Участники климатической конференции ООН согласовали текст заявления

Он считает, что основным достижением является завершение разработки правил реализации Парижского соглашения.

"Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - сказал Эдельгериев.

Также спецпредставитель подчеркнул, что России удалось добиться нужных условий по лесным проектам, а позиция страны заключается в создании надежных, предсказуемых и эффективных инструментов международного сотрудничества для профилактики изменений климата.

"По правилам реализации статьи 6 нам удалось обеспечить приемлемые условия для лесных климатических проектов с учетом необходимости предоставления им продолжительного зачетного периода", - цитирует ТАСС заявление Эдельгериев

Что касается итоговых заявлений конференции, то российская сторона отмечает их "сбалансированный характер", а также прогресс по сравнению с решениями предыдущей сессии.

Фото: REUTERS/Yves Herman
Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов

Участники конференции выпустили итоговое заявление только спустя сутки после того, как форум должен был завершиться. В документе было переформулировано положение, касающееся неослабленного угля. Вместо постепенного отказа, о котором шла речь в изначальной редакции, в итоговом тексте зафиксирована формулировка "поэтапное сокращение".

На корректировке настояли Индия, Китай и другие зависимые от угля страны. Так, представитель Индии Бупендера Ядава заявил, что развивающиеся страны не могут гарантировать отказ от угля, поскольку им нужно бороться с бедностью. Многие делегации остались недовольны изменениями.

Общество Экология Международные организации ООН Климат на Земле Парижское соглашение по климату

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации "Спутником Лайт"
Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы
Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов
У привитых россиян появилась новая возможность выиграть 100 тысяч рублей
Стал известен состав сборной России на матч с хорватами
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать