Спецпредставитель РФ по климату оценил итоги конференции ООН

Россия приветствует итоговые решения прошедшей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил спецпредставитель президента Руслан Эдельгериев.

Он считает, что основным достижением является завершение разработки правил реализации Парижского соглашения.

"Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - сказал Эдельгериев.

Также спецпредставитель подчеркнул, что России удалось добиться нужных условий по лесным проектам, а позиция страны заключается в создании надежных, предсказуемых и эффективных инструментов международного сотрудничества для профилактики изменений климата.

"По правилам реализации статьи 6 нам удалось обеспечить приемлемые условия для лесных климатических проектов с учетом необходимости предоставления им продолжительного зачетного периода", - цитирует ТАСС заявление Эдельгериев

Что касается итоговых заявлений конференции, то российская сторона отмечает их "сбалансированный характер", а также прогресс по сравнению с решениями предыдущей сессии.

Участники конференции выпустили итоговое заявление только спустя сутки после того, как форум должен был завершиться. В документе было переформулировано положение, касающееся неослабленного угля. Вместо постепенного отказа, о котором шла речь в изначальной редакции, в итоговом тексте зафиксирована формулировка "поэтапное сокращение".

На корректировке настояли Индия, Китай и другие зависимые от угля страны. Так, представитель Индии Бупендера Ядава заявил, что развивающиеся страны не могут гарантировать отказ от угля, поскольку им нужно бороться с бедностью. Многие делегации остались недовольны изменениями.