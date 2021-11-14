Тимур Родригез заплатит миллион за информацию о краже из своего дома

Звезда Comedy Club Тимур Родригез объявил вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть кражу из его дома. Об этом комик заявил в своем Instagram.

По словам Тимура Родригеза, из его дома в деревне Глухово украли вещи и деньги. По мнению шоумена, бандиты действовали по чьей-то наводке. Были украдены предметы, которые дороги звезде как семейные ценности.

В частности, похищено кольцо, которое Тимур Родригез подарил супруге, когда делал предложение. За ценную информацию, которая поможет выйти на след преступников или найти вещи, комик готов выплатить миллион рублей.