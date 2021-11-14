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14.11.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

В Минпромторге прокомментировали расследование крушения Ил-112В

Текст: Евгения Думанская

Причины катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В еще устанавливаются, сообщил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В

Первый опытный образец нового российского самолета потерпел крушение в Подмосковье 17 августа. На борту были двое членов экипажа, они погибли, однако сумели отвести самолет в лесополосу, избежав жертв на земле.

"Продолжается исследование причины аварии", - сказал Бочаров ТАСС, добавив, что порой подобные расследование длятся годами.

Ранее в Ростехе сообщали, что работы по программам Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования. Выпуск Ил-114, который планировался на 2023 год, отложен из-за катастрофы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Авиакатастрофы

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