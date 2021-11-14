Володин: Госдума уточнит КоАП, чтобы не штрафовали за отсутствие техосмотра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил ситуацию с отменой обязательного техосмотра. В своем Telegram-канале он анонсировал новые поправки в КоАП, которые позволят избежать ошибок при правоприменении новых норм.

Спикер напомнил, что на нынешней неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.

"Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснется примерно 50 млн транспортных средств - легковых автомобилей и мотоциклов", - напомнил Володин.

Вместе с этим, по его словам, стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом: как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

"Речь идет о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты - 2000 рублей, - добавил спикер. - Точно ли техосмотр станет необязательным?"

Разъясняя ситуацию, он отметил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. А значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.

Согласно базовому законопроекту, обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

"На остальных - штраф распространяться не должен", - подчеркнул Володин.

При этом, по его словам, необходимы дополнительные законодательные изменения, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике.

"Было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП, - пояснил председатель ГД. - Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль".