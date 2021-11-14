Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным объемы поставок газа

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок.

"Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа", - сказал Вучич в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". В их числе сербский лидер назвал цену газа и его количество, так как "нам нужен все больший объем". Вучич выразил надежду на понимание со стороны российского лидера по газовым вопросам, пишет ТАСС.

Президент Сербии также заявил, что его страна готова продолжить реализовывать с "Газпромом" проекты строительства соединительных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток". "Мы построили газопровод длиной 400 километров по территории нашей страны вместе с "Газпромом". Мы готовы далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода", - отметил он.