Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявлен в розыск

Представлявший в уголовном процессе интересы советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова адвокат Иван Павлов появился в розыскной базе МВД России. Основанием для его занесения туда указано - "разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ". При этом, какая именно статья вменяется беглецу, не поясняется.

Напомним, Иван Павлов возглавлял правозащитное объединение, сайт которого в середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал.

Сообщалось, что в отношении Ивана Павлова возбуждено уголовное дело по статье 310 УК РФ "разглашение данных предварительного расследования". До своего отъезда адвокат пояснял, что уголовные претензии к нему связаны с делом Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищал. В постановлении о возбуждении дела в отношении Павлова указано, что адвокат раскрыл прессе данные предварительного расследования без соответствующего разрешения следователя.

В сентябре текущего года Иван Павлов сообщил, что уехал из России. Он объяснил свое решение тем, что запреты, наложенные на него в связи с расследуемым делом, сделали его работу невозможной. Сообщалось, что Павлов переехал в Грузию. При этом он пообещал, что его отъезд из России является временной мерой. Он заявил, что рассчитывает вернуться в страну.

На днях Минюст РФ внес Ивана Павлова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.