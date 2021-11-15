АвтоВАЗ опять остановил производство - не в первый раз, но и не в последний

К приостановкам автомобильных заводов в условиях дефицита электронных компонентов, кажется, уже все привыкли. Однако новость о том, что в простой отправили рабочих трех производственных линий АвтоВАЗа, буквально взорвала в минувшую пятницу информационное пространство.

Произошло это, скорее всего, потому, что прежде АвтоВАЗ приостанавливал отдельные линии - ПАП В0, СКП или СКП Kalina. На них собирают модели Lada Xray, Largus, Granta и Niva Legend, а также Renault Logan и Sanderо. И, к слову, разовые простои не помешали заводу нарастить в октябре продажи машин на 48,7% к сентябрю. На этот же раз компонентный кризис коснулся сразу трех линий. Поэтому с разъяснениями пришлось выступать даже минпромторгу.

"Говорить о полном простое производства на АвтоВАЗе неверно. Производство двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, другие цеха, служба инжиниринга продолжают работу по графику", - заверили "РГ" в министерстве. Там отметили, что причиной сложившейся ситуации стала несвоевременная поставка компонентов. "В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло в пятницу, на один день. При этом остальные производства (к примеру, двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и так далее) продолжают свою работу по стандартному графику", - сообщили "РГ" на АвтоВАЗе.

В случае простоев работникам выплачивают компенсацию в размере двух третей средней заработной платы. При этом на АвтоВАЗе предложили законный способ получить и оставшуюся треть - для этого сотрудники должны были использовать освободившийся день для вакцинации от коронавируса.

Однако в автокомпании признали, что этот простой был далеко не последним: "Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. Соответственно, рваный график производства будет сохраняться".

Проблема с дефицитом электронных комплектующих не может быть решена в ближайшее время, считают в правительстве

О дефиците электронных компонентов для автопромышленности известно с конца прошлого года, но до сих пор проблема не только не решена, но и обостряется. "Из-за пандемии технологические компании и автопроизводители вынуждены были приостанавливать свои производственные мощности или выпускать ограниченные по оснащению комплектации, - напоминает, с чего все началось, автомобильный эксперт Алексей Тузов. - Проблема в том, что цепочки поставок скорректировались из-за закрытия границ. Помимо этого, закупка комплектующих у автопроизводителей отличается от аналогичного процесса в технологических компаниях, которые приобретают чипы в большем количестве. Все детали для авто покупаются точно к моменту сборки, резерва не делается. Но отсутствие даже одного вида комплектующих может остановить производственную линейку крупного завода".

Гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич полагает, что глобальный дефицит чипов сохранится минимум до середины 2022 года: "Алгоритм закупок комплектующих повлиял на нехватку микрочипов. В отличие от производителей электроники, автомобильные заводы покупают запчасти и расходники без резерва - только то количество, которое требуется для сборки. Отсутствие резерва на данный момент не позволяет выпускать новые авто в полном объеме, на который рассчитаны мощности концернов". Проблема и в том, что в автопроме широко используется микроэлектроника, изготовленная по более "старым" технологиям, а производственные мощности такой продукции ограничены и не наращиваются.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что остановки АвтоВАЗа "на сутки-двое не являются критическими" и на общую ситуацию в автопроме не влияют. В то же время чиновник констатировал, что проблема с дефицитом электронных комплектующих не может быть решена в ближайшее время, поскольку этот процесс постепенный, но "производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают".

Примечательно, что замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на недавнем "круглом столе" в Совете Федерации предупредил, что "разрыв логистических цепочек", который и привел к кризису в отрасли, будет только нарастать. А потому переход отечественных автозаводов на российские электронные компоненты, по его словам, "это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития бизнеса".

В том, что российская промышленность потенциально способна заместить нехватку компонентов, уверен и Юрий Борисов. "Не на всей продуктовой линейке, потому что мы не обладаем производственными активами нужных технологических возможностей для производства, скажем, высокотехнологичных микроконтроллеров и процессоров. Это факт. Но мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объемы в этой области", - подчеркнул вице-премьер.

Мировая экономика уже больше года не может справиться с дефицитом чипов. К России в этой ситуации вопросов не много, производство микроэлектроники в стране только начинает вставать на ноги. Больше вопросов у участников рынка и экспертов вызывает Китай, неужели за год невозможно было нарастить производство компонентов даже в условиях галопирущего спроса? Вопрос остается открытым.