Белый дом назвал дату и время виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина

Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в понедельник в 19.45 по вашингтонскому времени (03.45 мск вторника). Об этом сообщает Белый дом, ссылаясь на рабочее расписание американского лидера.

Известно также, что до переговоров Байден подпишет инфраструктурный законопроект, целью которого является конкуренция США с Китаем по качеству инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Байден заявлял, что не хочет холодной войны с Китаем, не преминув при этом уточнить, что "Вашингтон не отступит от своих позиций". Байден отметил, что проводил много времени в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, больше, чем с другими мировыми лидерами.