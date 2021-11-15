Указ главы Республики Бурятия от 15 ноября 2021 года № 313 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313):

1.1. В абзаце двадцать первом пункта 7.1 слова "детей в возрасте до 18 лет включительно - в сопровождении взрослых" заменить словами "детей в возрасте до 18 лет - в сопровождении взрослых (за исключением детей в возрасте от 15 до 18 лет при наличии у них студенческого билета)".

1.2. В абзаце десятом пункта 7.2 слова "детей в возрасте до 18 лет включительно - в сопровождении взрослых" заменить словами "детей в возрасте до 18 лет - в сопровождении взрослых (за исключением детей в случае их следования в образовательные организации дополнительного образования в соответствии с порядком, установленным администрацией торгового центра (торгового комплекса, торгово-развлекательного комплекса) и организацией дополнительного образования, и детей в возрасте от 15 до 18 лет при наличии у них студенческого билета)".

1.3. В абзаце третьем пункта 9 слова "Ограничения, установленные настоящим абзацем, не распространяются на библиотеки в части обеспечения мероприятий в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года" заменить словами "Ограничения, установленные настоящим абзацем, не распространяются на граждан в случае их следования в Центры обслуживания пользователей единого портала предоставления государственных услуг, расположенных в республиканских и муниципальных библиотеках".

1.4. В пункте 20:

1.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия и представившие в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", осуществляется при предъявлении совершеннолетними гражданами сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения, либо документа, подтверждающего медицинский отвод.".

1.4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия осуществлять при условии предъявления гражданами (за исключением лиц до 18 лет) сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо документа, подтверждающего медицинский отвод, либо по результатам лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения. При предъявлении гражданами документа, подтверждающего медицинский отвод, либо результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения, дополнительно представляется документ, подтверждающий отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение 14 дней до дня размещения.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







