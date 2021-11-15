Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома"

Стоимость газа в Европе выросла после решения "Газпрома" не бронировать допмощности ГТС Украины и газопровода "Ямал - Европа" для транспортировки "голубого топлива". Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

После итогов торгов декабрьские фьючерсы по индексу хаба TTF выросли до 964 долларов за тысячу кубометров, что на 7% выше, чем тремя днями ранее.

Напомним, "Газпром" решил не бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Кроме того, холдинг не стал бронировать дополнительный транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".

Всего на аукционе в понедельник были доступны мощности в 89,1 млн кубометров газа в сутки. Невостребованными остались и допмощности в объеме 9,8 млн кубометров газа через Украину.