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15.11.2021 18:57
Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома"

Текст: Алексей Любовецкий

Стоимость газа в Европе выросла после решения "Газпрома" не бронировать допмощности ГТС Украины и газопровода "Ямал - Европа" для транспортировки "голубого топлива". Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году

После итогов торгов декабрьские фьючерсы по индексу хаба TTF выросли до 964 долларов за тысячу кубометров, что на 7% выше, чем тремя днями ранее.

Напомним, "Газпром" решил не бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Кроме того, холдинг не стал бронировать дополнительный транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".

Всего на аукционе в понедельник были доступны мощности в 89,1 млн кубометров газа в сутки. Невостребованными остались и допмощности в объеме 9,8 млн кубометров газа через Украину.

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