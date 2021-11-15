Чебурашку в полнометражном фильме озвучит Ольга Кузьмина

В Фонде кино сегодня - оживление. Проходит защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Всего на суд экспертов вынесен 21 проект, которые призваны показать, что детское кино у нас в стране продолжает выходить из кризиса, а на зрительскую анимацию обращает внимание все большее количество творцов и их продюсеров.

Так, например, сегодня на защите были представлены новые подробности первого полнометражного фильма "Чебурашка", о котором уже писала "РГ". Трансляцию роликов и материалов отключили для широкой аудитории на довольно большой отрезок времени, оставив лишь для экспертов. Из чего можно сделать вывод, что проделана уже весьма серьезная работа, и вскоре мультфильм выйдет на экраны. Так и есть - те, кто слушал защиту, узнали, что прошли съемки в Сочи, Кисловодске и Пятигорске, и сейчас съемочная группа вернулась в Москву. Также стало известно, что Чебурашка по истории - маленький ребенок, который очень быстро взрослеет. Заговорит он примерно на 21 минуте фильма. А озвучивает его актриса Ольга Кузьмина, более всего знакомая широкому зрителю по сериалам "Кухня", "Отель Элеон" и картине "Призрак". Ранее мы рассказывали о том, что Геной в картине будет Сергей Гармаш, только Гена по сюжету не совсем крокодил. Сегодня "РГ" первой из СМИ публикует фото со съемок в Кисловодске - ранее они появлялись лишь на корпоративных ресурсах компании Yellow, Black and White, которая работает над картиной совместно со студией "Союзмультфильм".

Фото: Предоставлено YBW

Еще один интересный проект представил на защите продюсер Сергей Сельянов с командой - режиссером Александром Войтинским и специалистом по спецэффектам Александром Гороховым. Это новая анимационная сказка "По щучьему велению" от создателей "Конька-Горбунка". Кастинг на роль Емели пока проводится - в смысле, какой актер будет находиться за анимационным персонажем, как Павел Деревянко - за Коньком-Горбунком. Щука будет также и девушкой по имени Василиса. И создадут ее с помощью компьютерных технологий. В фильме будут такие персонажи, как Лихо одноглазое (очень похожее на Кинг Конга), и Водовик (не путать с Водяным), и Обпивала и Обжирала, и Лорд Ротман, и царевна Анфиса. Но наибольшее внимание к себе привлекает Кот Баюн. Он будет играть не на гуслях, но на Баяне и составит конкуренцию коту Бегемоту в картине "Воланд", поскольку его также создадут с помощью высококачественной графики. "Такого вы не видели нигде, кроме как, может быть, мемов в Интернете", - говорит Александр Горохов. В фильме будут показаны красивейшие города и регионы России, такие как Тюмень, Пермь, Карелия. Павильонные съемки в Москве также будут проводиться. В следующем году, начиная с марта, планируют плотно приступить к работе над картиной - съемочному процессу. По поводу кастинга Войтинский высказался так: "будем искать актеров, которым поверят зрители".

Кстати

В Фонде кино Алексей Учитель с коллегами представили и фильм-сказку "Летучий корабль", работа над которой уже продвинулась довольно далеко. Режиссер сказки - Илья Учитель, в ней снимаются Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, а Сергей Гармаш играет роль Водяного.