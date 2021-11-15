Чебурашку в полнометражном фильме озвучит Ольга Кузьмина

Новости

Лукашенко обсудил с Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море 15:12
Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявлен в розыск 15:06
У 83% взрослых жителей Петербурга нашли антитела к коронавирусу 15:00
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа 14:59
Мурашко поддержал идею присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова 14:58
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей 14:55
В Подмосковье изъяли незаконный арсенал 14:50
Около 2 тысяч беженцев собрались возле КПП на польско-белорусской границе 14:44
Сербия первой в Европе начнет применять вакцину "Спутник Лайт" 14:31
В Норвегии нашли новый вариант "дельта"-штамма коронавируса 14:21
Российская компания подписала соглашение о поставках титана для Boeing 14:19
В Перми разработали детектор QR-кодов для военной промышленности 14:19
Индия планирует разместить С-400 у границы с Пакистаном 14:11
Более тысячи машин компании арестовали приставы за долг в 145 тысяч рублей 13:49
Песков назвал способ участия России в разрешении кризиса с мигрантами 13:46
Назван продукт, увеличивающий риск инфаркта и инсульта на 18% 13:43
Путин предостерег от задирания цен при строительстве дорог 13:41
Песков оценил возможность сокращения транзита газа через Беларусь 13:29
В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе 13:25
Петра Верзилова объявили в розыск 13:22
Проект Конституции Беларуси будет вынесен на обсуждение в ноябре-декабре 13:21
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 13:21
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку 13:15
Песков заверил Донбасс в продолжении гумпомощи из России 13:14
Песков прояснил ситуацию с взаимным признанием сертификатов о вакцинации 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 14:14
Рубрика: Культура

Чебурашку в полнометражном фильме озвучит Ольга Кузьмина

Текст: Сусанна Альперина
В Фонде кино сегодня - оживление. Проходит защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Всего на суд экспертов вынесен 21 проект, которые призваны показать, что детское кино у нас в стране продолжает выходить из кризиса, а на зрительскую анимацию обращает внимание все большее количество творцов и их продюсеров.
Фото: Предоставлено YBW Фото: Предоставлено YBW
Фото: Предоставлено YBW

Так, например, сегодня на защите были представлены новые подробности первого полнометражного фильма "Чебурашка", о котором уже писала "РГ". Трансляцию роликов и материалов отключили для широкой аудитории на довольно большой отрезок времени, оставив лишь для экспертов. Из чего можно сделать вывод, что проделана уже весьма серьезная работа, и вскоре мультфильм выйдет на экраны. Так и есть - те, кто слушал защиту, узнали, что прошли съемки в Сочи, Кисловодске и Пятигорске, и сейчас съемочная группа вернулась в Москву. Также стало известно, что Чебурашка по истории - маленький ребенок, который очень быстро взрослеет. Заговорит он примерно на 21 минуте фильма. А озвучивает его актриса Ольга Кузьмина, более всего знакомая широкому зрителю по сериалам "Кухня", "Отель Элеон" и картине "Призрак". Ранее мы рассказывали о том, что Геной в картине будет Сергей Гармаш, только Гена по сюжету не совсем крокодил. Сегодня "РГ" первой из СМИ публикует фото со съемок в Кисловодске - ранее они появлялись лишь на корпоративных ресурсах компании Yellow, Black and White, которая работает над картиной совместно со студией "Союзмультфильм".

Фото: Предоставлено YBW
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Появился второй трейлер мультфильма "Бука. Мое любимое чудище"

Еще один интересный проект представил на защите продюсер Сергей Сельянов с командой - режиссером Александром Войтинским и специалистом по спецэффектам Александром Гороховым. Это новая анимационная сказка "По щучьему велению" от создателей "Конька-Горбунка". Кастинг на роль Емели пока проводится - в смысле, какой актер будет находиться за анимационным персонажем, как Павел Деревянко - за Коньком-Горбунком. Щука будет также и девушкой по имени Василиса. И создадут ее с помощью компьютерных технологий. В фильме будут такие персонажи, как Лихо одноглазое (очень похожее на Кинг Конга), и Водовик (не путать с Водяным), и Обпивала и Обжирала, и Лорд Ротман, и царевна Анфиса. Но наибольшее внимание к себе привлекает Кот Баюн. Он будет играть не на гуслях, но на Баяне и составит конкуренцию коту Бегемоту в картине "Воланд", поскольку его также создадут с помощью высококачественной графики. "Такого вы не видели нигде, кроме как, может быть, мемов в Интернете", - говорит Александр Горохов. В фильме будут показаны красивейшие города и регионы России, такие как Тюмень, Пермь, Карелия. Павильонные съемки в Москве также будут проводиться. В следующем году, начиная с марта, планируют плотно приступить к работе над картиной - съемочному процессу. По поводу кастинга Войтинский высказался так: "будем искать актеров, которым поверят зрители".

Кстати

В Фонде кино Алексей Учитель с коллегами представили и фильм-сказку "Летучий корабль", работа над которой уже продвинулась довольно далеко. Режиссер сказки - Илья Учитель, в ней снимаются Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, а Сергей Гармаш играет роль Водяного.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку