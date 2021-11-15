Что делать с автомобилями, блокирующими проезды во дворах

Некоторые автовладельцы бросают на ночь свои машины как попало, не заботясь о том, что они фактически закрывают дорогу. В итоге проехать не могут не только другие автомобили, но и спецтехника, что может закончиться печально.

На просьбы и уговоры такие водители реагируют далеко не всегда. Есть способы убедить их с помощью мер, предусмотренных законодательно, пишет aif.ru.

На горе-парковщиков можно составить жалобу. Для этого нужно зафиксировать правонарушение на фото или видео, вызвать инспектора ГИБДД, передать ему собранные материалы и сообщить номер автомобиля. Жалобу можно отправить и через сайт Госавтоинспекции, но затем все равно придется нанести личный визит в ведомство. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки согласно пункту 3 статьи 12.9 КоАП РФ составляет 1000 или 2000 рублей.

Зачастую автовладельцы бросают свои машины на площадках, предназначенных для пожарной техники. Обычно эти места находятся рядом с выходами из пожарного водоема, а сами они обозначены красной или желтой разметкой, а также запрещающим стоянку знаком.

Бывает так, что автомобили паркуют рядом с мусорными баками, из-за чего коммунальщики не могут подъехать к ним. В Москве за это правонарушение водителя могут оштрафовать на 2000 рублей в том случае, если он - физическое лицо, и на 5000 - если юридическое.

Ну а парковка на сквозном проезде не только затрудняет движение, но и провоцирует ДТП. В случае аварии дорога встанет намертво. Если что-то случится, это будет просто опасно, так как "скорые" и пожарные автомобили не смогут быстро попасть, куда нужно. Это правонарушение уже регламентируется частью 4 статьи 12.9 КоАП РФ.

Виновник будет оштрафован на 2000 рублей. А если правонарушение было совершено в Москве или Санкт-Петербурге - на 3000 рублей.

Для того, чтобы освободить проезд и предупредить нарушителя на будущее, стоит вызвать ГИБДД. После составления протокола инспектор вправе вызвать эвакуатор и убрать машину нарушителя. После этого автомобиль отправят на спецстоянку, а его владельца ждет не самая приятная и быстрая процедура возвращения машины, которая отобьет охоту бросать автомобиль во дворе как попало.