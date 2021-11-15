Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора

"По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора​​​. Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находится в корабле", - сказали в госкорпорации.

Ранее, как передает информационное агентство, из переговоров экипажа с Землей стало известно, что к МКС приближается обломок космического мусора. Экипажу приказано укрыться в космическом корабле "Союз" и на американском сегменте станции.

Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. 10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.

По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно семь процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14 тысяч "мусорных" объектов размером более десяти сантиметров.

Число потенциально угрожающих МКС космических объектов на высотах 415-420 километров (как раз там, где летает космическая станция) уже приближается к тысяче единиц. Конечно, станция сконструирована с учетом опасности поражения орбитальным "мусором": снабжена системами активной и пассивной защиты. Считается, что орбитальный комплекс сможет выдержать столкновение с обломком диаметром один сантиметр. Но проблема из года в год становится все серьезнее.