ФАС: Электроэнергия не подорожает из-за введения эталонных тарифов

Федеральная антимонопольная служба прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии методом эталонных расходов, рассказали в ведомстве.

Эталонный метод, как говорится в сообщении в Telegram-канале ФАС, "исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования территориальных сетевых организаций".

В ведомстве пояснили, что установление эталонных тарифов не приведет к росту цен на энергию для населения. Более того, цель нововведения - избежать увеличения тарифов из-за роста расходов на ремонт, топливо и другие нужды ресурсоснабжающих организаций.

Ранее правительство установило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона. Сильнее всего повысятся платежи в Чечне - на 6,5 процента, а минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9 процента.