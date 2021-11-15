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15.11.2021 08:30
Рубрика: Экономика

ФАС: Электроэнергия не подорожает из-за введения эталонных тарифов

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии методом эталонных расходов, рассказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Эталонный метод, как говорится в сообщении в Telegram-канале ФАС, "исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования территориальных сетевых организаций".

В ведомстве пояснили, что установление эталонных тарифов не приведет к росту цен на энергию для населения. Более того, цель нововведения - избежать увеличения тарифов из-за роста расходов на ремонт, топливо и другие нужды ресурсоснабжающих организаций.

Ранее правительство установило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона. Сильнее всего повысятся платежи в Чечне - на 6,5 процента, а минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9 процента.

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