Гармонь, Rasputin и Niva: в Британии простестировали советскую "классику"

Трехдверный российский внедорожник Lada Niva Legend на дорогах и пересеченной местности Британии протестировал специалист-испытатель ведущего британского сетевого портала о легковых автомобиля Carwow Мэт Уотсон. Свои впечатления о машине испытатель отразил в 17-минутном видеоролике.

Пикантности истории добавляет и тот факт, что в отличие от континентальной Европы, где классическая Lada Niva присутствовала непрерывно с 1970-х и автолюбителям знакома хорошо, британский архипелаг автомобили Lada оставили в начале 1990-х, и для жителей туманного Альбиона сегодня это настоящая экзотика.

Видеосюжет об испытании "Нивы" выполнен по привычному сценарию - первую половину ролика испытатель подробно осматривает машину снаружи и изнутри, попутно комментируя детали, привлекшие внимание, далее делится впечатлениями об особенностях езды на Ниве по городу, шоссе и бездорожью и в конце делает вывод с точки зрения среднего обывателя - покупать или нет. И, как водится, сдабривает фильм стереотипными шутками про Сибирь, ушанки и милитаризм, танцует вприсядку. Звучит гармонь и композиция "Rasputin" группы Boney M.

Внешний облик "Нивы" испытатель сравнивает с хэтчбеком с высокой посадкой, и заключает, что это роднит автомобиль с современными кроссоверами. При изучении интерьера испытатель сокрушается нарочитой грубости материалов отделки, неудобной посадке водителя, тесноте на заднем ряду сидений и невозможности разблокировать замок третьей двери снаружи. Но вместе с тем отмечает ряд удачных решений, в частности фиксаторы замков ремней на задних местах и высокое качество сборки элементов интерьера Niva Legend.

В поездке по городу испытатель сетует на нехватку мощности для динамичной езды и неважную управляемость, при этом с удовольствием отмечает высокую плавность хода "Нивы", и вкупе с безрамным шасси ставит машине в заслугу отсутствие продольной раскачки, которая присуща всем рамным внедорожникам с короткой базой.

Хуже всего для испытателя "Нива" проявила себя на шоссе, где к низкой динамике, невнятному рулевому управлению и боковым кренам добавляется и сильный шум ветра.

Что касается прославленной проходимости "Нивы", то, без усилий проделав ряд классических оффроуд-трюков, как диагональное вывешивание, испытатель признал, что не смог найти в окрестностях достаточно сложных участков, чтобы машина могла раскрыть весь потенциал.

В целом объективный и местами комплиментарный фильм заканчивается неожиданно резко. Вынося вердикт автомобилю, с точки зрения среднестатистического автомобилиста из Британии: "Покупать не стоит", - Мэт Уотсон бросает, "потому что это мусор".