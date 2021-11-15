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15 ноября 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 15 ноября 2021 года № 152-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 11.7 пункта 11 признать утратившим силу.

1.2. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. В период с 15.11.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области осуществлять допуск организованных групп покупателей, прибывших из других субъектов Российской Федерации (включая участников автобусных шоп-туров), в торгово-развлекательные центры (комплексы), торговые центры (комплексы) и иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещениях ярмарок (рынков) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021.

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет, прибывших в сопровождении родителей (законных представителей).

1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. В период с 15.11.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области:

16.1. Осуществлять допуск в музеи и выставочные центры, государственные театры и филармонию Ивановской области, кинотеатры (кинозалы):

16.1.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021;

наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных объектов, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения указанных объектов (в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

16.1.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей (законных представителей).

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 16.1.1, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

16.2. Осуществлять допуск в торгово-развлекательные центры (комплексы), торговые центры (комплексы) и иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в помещения ярмарок (рынков) с понедельника по пятницу - в период с 18:00 до окончания времени их работы, в субботу, воскресенье и праздничные дни - в период времени работы указанных объектов:

16.2.1. Лиц в возрасте 18 лет и старше при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации или начало курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021;

наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных объектов, или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения указанных объектов (в случае наличия медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

16.2.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей (законных представителей).

Требования о предъявлении документов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 16.2.1, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.".

1.4. Подпункт 20.3 пункта 20 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.4 пункта 1, вступающего в силу с 22.11.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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