Kia объявила старт продаж обновленного Ceed в России

В России с 15 ноября начались продажи обновленных хэтчбеков Kia Ceed, универсалов Ceed SW, а также XCeed в комплектациях 2022-го модельного года, которые в компании называют городскими кроссоверами. На первые выставили цены от 1 564 900 до 2 109 900 рублей, на вторые - от 1 604 900 до 2 179 900, а XCeed предлагают за 1 874 900 до 2 349 000 рублей. Это без учета дилерских наценок.

Ceed и Ceed SW предлагаются в шести комплектациях. Машины оснащены либо атмосферными моторами 1.6 на 128 л.с., либо турбированными 1.5 на 150 л.с. С ними сочетаются 6-ступенчатый "автомат" или 7-диапазонный "робот" DCT с двумя сцеплениями. Для XCeed также доступен двигатель 1,6 T-GDI, способный выдать 200 л.с.

По сути, внешние изменения для этих автомобилей свелись к замене логотипа. В Kia также обращают внимание на новую светодиодную оптику с интегрированными в основные фары дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами, габаритными огнями и указателями поворота.

Кроме того, у Ceed появились три новых цвета кузова - бронзовый Machined Bronze, лимонный Splash Lemon и оранжевый Orange Fusion (для комплектаций GT Line). Из опций можно отметить комплекс телематики Kia Connect, который устанавливается на Ceed уже с комплектации Prestige, а также дополненный пакет высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. В нем, в частности, появились системы предотвращения столкновения в слепой зоне и при выезде с парковки задним ходом.

Производство обновленных Ceed и XCeed организовано на заводе "Автотор" в Калининградской области.

Напомним, широкая линейка моделей при их относительной доступности позволяет Kia находиться в числе лидеров российского авторынка. По итогам 10 месяцев 2021 года компания идет на втором месте с прибавкой 9% относительно продаж за такой же период 2020-го.

Фото: Пресс-служба Kia.