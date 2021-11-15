Постановление правительства Кировской области от 15 ноября 2021 года № 613-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1:

1.1.1. Подпункт 1.2.1.3.8 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.8. Деятельность кинотеатров (кинозалов) при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020 № МР 3.1/2.1.0189-20, требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.2. В подпункте 1.2.4:

1.1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2.4. Не допускается:".

1.1.2.2. В подпункте 1.2.4.1:

1.1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2.4.1. Вход и нахождение посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факта перенесения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - подтверждение прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания), или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - подтверждение наличия медицинских противопоказаний к вакцинации), на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где осуществляется:".

1.1.2.2.2. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельность ателье (ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий);

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже материалов, изделий, оборудования, инвентаря для строительных, ремонтных и отделочных работ;

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже мебели, комплектующих для мебели, мебельной фурнитуры, матрасов;

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже автотранспортных средств и (или) мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, снегоходов и других аналогичных транспортных средств (далее - мотоциклы);

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, деталей, узлов и принадлежностей для мотоциклов;

деятельность специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и (или) реализация средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), связанных с предоставлением данных услуг;

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, кожаной одежды, меховых изделий;

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже спортивного оборудования, спортивных товаров, рыболовных принадлежностей, туристического снаряжения, лодок, велосипедов, товаров, предназначенных для охоты;

деятельность объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже компьютеров, периферийного оборудования компьютеров, бытовой электроники, бытовой техники;

деятельность по ремонту и (или) техническому обслуживанию автотранспортных средств и (или) мотоциклов;".

1.1.2.2.3. После абзаца "деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий (объектов) общественного питания, обеспечивающих питание исключительно работников органов публичной власти, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенных на территориях указанных органов, организаций (индивидуальных предпринимателей)," дополнить абзацем следующего содержания:

"деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий (объектов) общественного питания, расположенных на территориях образовательных организаций и обеспечивающих питание исключительно обучающихся, а также работников указанных образовательных организаций,".

1.1.2.3. Подпункты 1.2.4.2 - 1.2.4.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.2. Заселение в гостиницы (отели, мотели, хостелы), на базы отдыха, в санаторно-курортные организации лиц, достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации. Данное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших в город Киров по приглашению Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства" (далее - КНИИГиПК ФМБА России) для проведения процедуры донации клеток костного мозга, при условии предъявления гражданином при заселении в гостиницу (отель, мотель, хостел) оригинала письма-приглашения на донацию, выданного КНИИГиПК ФМБА России.

1.2.4.3. Вход и нахождение посетителей (зрителей), достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации, на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где:

проводятся мероприятия, предусмотренные подпунктом 1.2.1.3.3 настоящего постановления;

проводятся официальные спортивные соревнования.

1.2.4.4. Присутствие лиц, достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации, на конференциях, круглых столах, форумах, организуемых органами публичной власти и (или) организациями, в качестве участников или слушателей указанных мероприятий".

1.1.2.4. Дополнить подпунктом 1.2.4.5 следующего содержания:

"1.2.4.5. Вход и нахождение лиц, достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации, на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где осуществляют деятельность органы государственной власти Кировской области, их территориальные органы (подразделения), органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подведомственные указанным органам организации.

Требование, предусмотренное абзацем первым подпункта 1.2.4.5 настоящего постановления, не распространяется на:

граждан при посещении ими медицинских и фармацевтических организаций;

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе адаптированные, среднего профессионального образования, адаптированные образовательные программы профессионального обучения, при посещении ими соответствующих образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

граждан при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, являющиеся структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ), в целях их регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), подтверждения или восстановления их учетной записи на Едином портале, а также при обращении за предоставлением услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее - услуга по печати сертификата COVID-19);

граждан при посещении зданий (помещений в них), занимаемых судебными участками мировых судей;

граждан (заявителей) при обращении их в органы записи актов гражданского состояния в целях государственной регистрации актов гражданского состояния;

граждан при посещении учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству социального развития Кировской области, или нахождении в них в связи с предоставлением им социальных услуг в стационарной форме, оказанием срочной социальной помощи".

1.1.3. Дополнить подпунктом 1.2.4-1 следующего содержания:

"1.2.4-1. Подтверждением прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) являются:

1.2.4-1.1. Для граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими Российской Федерации:

действующий QR-код, сформированный до 08.11.2021 на Едином портале, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - QR-код, сформированный до 08.11.2021). Указанный QR-код может быть получен с использованием Единого портала или мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус";

сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и порядка ее ведения" (далее - сертификат COVID-19), содержащий сведения о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - сведения о завершении вакцинации и (или) перенесенном заболевании), и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - информационный ресурс) указанных сведений. Сертификат COVID-19 может быть получен в форме электронного документа, сформированного в автоматическом режиме посредством Единого портала, или на бумажном носителе в виде выписки из Единого портала по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения" (далее - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н).

1.2.4-1.2. Для военнослужащих Российской Федерации:

действующий QR-код, сформированный до 08.11.2021;

сертификат COVID-19, содержащий сведения о завершении вакцинации и (или) перенесенном заболевании, и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе указанных сведений;

выданный медицинской организацией, подведомственной Министерству обороны Российской Федерации (далее - военная медицинская организация), действующий медицинский документ (сертификат, справка), подтверждающий завершение в течение последних двенадцати месяцев в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - сертификат о вакцинации военнослужащего).

1.2.4-1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

действующий QR-код, сформированный до 08.11.2021;

сертификат COVID-19, содержащий сведения о завершении вакцинации и (или) перенесенном заболевании, и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе указанных сведений;

выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения (далее - государственная медицинская организация) действующая справка, подтверждающая завершение в течение последних шести месяцев в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения в течение последних шести месяцев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - справка о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании)".

1.1.4. Дополнить подпунктом 1.2.4-2 следующего содержания:

"1.2.4-2. Подтверждением наличия медицинских противопоказаний к вакцинации является сертификат COVID-19, содержащий сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе указанных сведений".

1.1.5. Подпункты 1.2.5 и 1.2.6 изложить в следующей редакции:

"1.2.5. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, организаторы мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.4.3 и 1.2.4.4 настоящего постановления, органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственные им организации обязаны обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных подпунктом 1.2.4 настоящего постановления, в том числе путем проведения при входе на территорию, в здание, строение, сооружение (помещения в них), где осуществляется соответствующая деятельность, проводится мероприятие:

1.2.5.1. Проверки действительности предъявленного гражданином Российской Федерации QR-кода, сформированного до 08.11.2021, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала, мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус" (далее - сканирование камерой смартфона), и соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в указанном QR-коде, данным, содержащимся в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, в том числе временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации, удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации.

1.2.5.2. Проверки действительности предъявленного гражданином Российской Федерации QR-кода, содержащегося в сертификате COVID-19, путем его сканирования камерой смартфона и соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в указанном QR-коде, данным, содержащимся в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, в том числе временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации, удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации.

1.2.5.3. Проверки действительности предъявленного военнослужащим Российской Федерации сертификата о вакцинации военнослужащего с учетом срока его действия в течение двенадцати месяцев с указанной в сертификате о вакцинации военнослужащего даты завершения в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответствия фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) военнослужащего, содержащихся в указанном сертификате, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность и правовое положение военнослужащего Российской Федерации (удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины).

1.2.5.4. Проверки действительности предъявленного иностранным гражданином (лицом без гражданства) QR-кода, сформированного до 08.11.2021, или QR-кода, содержащегося в сертификате COVID-19, путем его сканирования камерой смартфона и соответствия инициалов и даты рождения иностранного гражданина (лица без гражданства), содержащихся в соответствующем QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства), документе, удостоверяющем личность и правовое положение военнослужащего Российской Федерации (удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины).

1.2.5.5. Проверки действительности предъявленной иностранным гражданином (лицом без гражданства) справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании с учетом срока ее действия в течение шести месяцев с указанной в справке даты прохождения вакцинации или даты завершения курса лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и соответствия фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения иностранного гражданина (лица без гражданства), номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства), содержащихся в указанной справке, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства). При невозможности сопоставления указанных в предъявленной справке о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании в русской транслитерации фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) иностранного гражданина (лица без гражданства) соответствующим данным на иностранном языке, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства), факт принадлежности указанной справки предъявившему ее иностранному лицу (лицу без гражданства) устанавливается, помимо прочего, путем сверки внешности лица, предъявившего справку о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, с фотографией в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства).

1.2.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю, а также деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием и не предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, органы государственной власти, не указанные в подпункте 1.2.4.5 настоящего постановления, иные органы (учреждения), подведомственные им организации вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требования по недопущению входа и нахождения лиц, достигших возраста 18 лет и не имеющих в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации, на территории, в здании, строении, сооружении (помещениях в них), где осуществляется соответствующая деятельность".

1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.6 следующего содержания:

"6.6. Обеспечить контроль соблюдения подведомственными организациями требований подпункта 1.2.4.5 настоящего постановления".

1.3. Дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Кировскому областному государственному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

9-1.1. С 16.11.2021 оказывать гражданам в МФЦ услугу по печати сертификата COVID-19 в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, по предварительной записи и в порядке живой очереди.

9-1.2. Обеспечить заверение сертификата COVID-19, изготовленного на бумажном носителе в рамках оказания услуги по печати сертификата COVID-19, в соответствии с требованиями, утвержденными министерством информационных технологий и связи Кировской области в соответствии с подпунктом 10.1 настоящего постановления".

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Министерству информационных технологий и связи Кировской области:

10.1. Утвердить требования к порядку заверения сотрудником МФЦ сертификата COVID-19, изготовленного на бумажном носителе в рамках оказания услуги по печати сертификата COVID-19, если соответствующие требования не установлены порядком предоставления услуги по печати сертификата COVID-19, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

10.2. Обеспечить контроль соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9-1 настоящего постановления, при предоставлении МФЦ гражданам услуги по печати сертификата COVID-19.

10.3. Обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях МФЦ при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования".

1.5. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:

"11.3. Во взаимодействии с министерством социального развития Кировской области, министерством информационных технологий и связи Кировской области обеспечить с 16.11.2021 возможность получения гражданами, проживающими в сельской местности или на отдаленных территориях, сертификата COVID-19 на бумажном носителе иными, не предусмотренными абзацем вторым пункта 3 порядка ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н, способами с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных (включая требования по порядку передачи такой информации третьим лицам)".

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Органам исполнительной власти Кировской области:

13.1. В соответствии с полномочиями усилить контроль за соблюдением требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела государственных служащих (работников) и посетителей, а также использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

13.2. Обеспечить контроль соблюдения подведомственными организациями требований подпункта 1.2.4.5 настоящего постановления".

1.7. Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю, а также деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием и не предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, органам государственной власти, не указанным в подпункте 1.2.4.5 настоящего постановления, иным органам (учреждениям), подведомственным им организациям принять решение об ограничении с 22.11.2021 посещения лицами, достигшими возраста 18 лет и не имеющими в соответствии с подпунктом 1.2.4-1 настоящего постановления подтверждения прохождения вакцинации (факта перенесения заболевания) или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации, территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляют деятельность соответствующие организации, индивидуальные предприниматели, органы (учреждения), их территориальные подразделения и подведомственные организации, в том числе:

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, иным государственным органам (органам), подведомственным им организациям, государственному некоммерческому финансово-кредитному учреждению Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования, Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, Государственному учреждению - Кировскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации, образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы, всех форм собственности".

2. Установить, что до дня вступления в силу подпункта 4 пункта 4 порядка ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения" (далее - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н), не применяются следующие положения подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" (в редакции настоящего постановления):

2.1. Положения абзаца первого подпункта 1.2.4.1 подпункта 1.2.4 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - подтверждение наличия медицинских противопоказаний к вакцинации),".

2.2. Положения подпункта 1.2.4.2 подпункта 1.2.4 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

2.3. Положения абзаца первого подпункта 1.2.4.3 подпункта 1.2.4 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

2.4. Положения подпункта 1.2.4.4 подпункта 1.2.4 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

2.5. Положения абзаца первого подпункта 1.2.4.5 подпункта 1.2.4 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

2.6. Положения подпункта 1.2.6 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

2.7. Положения абзаца первого пункта 16-1 в части слов "или в соответствии с подпунктом 1.2.4-2 настоящего постановления подтверждения наличия медицинских противопоказаний к вакцинации".

3. Установить, что до 22.11.2021 не применяются положения подпункта 1.2.5 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" (в редакции настоящего постановления) в части слов "органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственные им организации".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением:

подпункта 1.1.2.2.2 подпункта 1.1.2.2, подпункта 1.1.2.4 подпункта 1.1.2 подпункта 1.1, подпункта 1.2, подпункта 1.6 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 22.11.2021;

подпункта 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу подпункта 4 пункта 4 порядка ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







