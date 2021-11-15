Лукашенко: Мигранты на границе с Польшей не хотят возвращаться на родину

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться", - отметил белорусский лидер. По его словам, на родине у этих людей не осталось крыши над головой, нет еды, кто-то опасается за свою жизнь, и уговорить их вернуться домой не получается, хотя такие попытки Беларусь предпринимает.

Лукашенко также выразил готовность отправить этих беженцев прямиком в Мюнхен, власти которого предложили принять их. "Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен", - отметил президент Беларуси.

Он также отверг обвинения в адрес Беларуси о недопуске гуманитарной помощи беженцам. Как обратил внимание Лукашенко, такие заявления звучат на Западе, особенно с польской стороны. По словам президента, такие обвинения выглядят более чем странно. Доставка и распределение гуманитарной помощи осуществляются по его личному распоряжению.

Упреки же в потворстве нелегальной миграции Лукашенко назвал "полной глупостью". За последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, подчеркнул он.

И в случае принятия Евросоюзом новых санкций Александр Лукашенко пообещал дать жесткий ответ.