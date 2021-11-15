Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на границе Беларуси

"Абсолютно ущербным" для Беларуси считает конфликт на государственной границе страны Александр Лукашенко. Об этом президент заявил в понедельник на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, информирует пресс-служба главы государства. Президент в очередной раз подчеркнул, что в Минске не хотят "никакого конфликта на Государственной границе".

Белорусский руководитель обратил внимание на тот факт, что обострение ситуации выгодно исключительно соседней стране. "Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на Государственной границе", - заявил президент. "Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу", - подчеркнул он.

В тоже время Лукашенко акцентировал внимание, что в республике организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. "Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили", - пояснил ситуацию президент.

Более того. Он абсолютно убежден в том, что обстановка вокруг лагеря мигрантов на границе умышленно накаляется, в том числе из расчета вовлечь в этот конфликт Россию. "Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они пишут через запятую: "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - констатировал глава государства.

В этой связи он дал понять, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на рубежах РБ. Беларусь, подтвердил президент, готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно", - уточнил Лукашенко.

Он упомянул и о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. "Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем на "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - прокомментировал президент РБ инициативу немецкой стороны.