Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили маневры в Черном море. Об этом сообщает сайт белорусского президента.

"Мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", - отметил он.

Белорусский лидер добавил, что Запад целенаправленно накаляет обстановку в регионе. "Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - заключил Лукашенко.

Напомним, флагман Шестого флота ВМС США вошел в акваторию Черного моря в начале ноября. Проведение внеплановых учений вблизи российских границ в Минобороны РФ назвали агрессивными действиями США, абсолютно неспровоцированными Россией. Такие маневры создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, отметили в военном ведомстве.