Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС

По его словам, власти республики никогда не занимались организацией потока мигрантов в ЕС. "Упреки в том, что мы потворствуем этому - это глупость полная", - отметил Лукашенко.

Тем не менее обвинения в адрес Минска не смолкают, Евросоюз грозит введением очередного санкционного пакета. "Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим... Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", - заявил Лукашенко. "На санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в последнее время сильно выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. В ответ Лукашенко заявил, что у республики нет возможностей сдерживать поток нелегалов из-за санкций ЕС.