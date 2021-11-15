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15.11.2021 13:10
Рубрика: В мире

Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС

Текст: Юрий Когалов
Минск не оставит без ответа новые санкции, если Брюссель примет их. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

По его словам, власти республики никогда не занимались организацией потока мигрантов в ЕС. "Упреки в том, что мы потворствуем этому - это глупость полная", - отметил Лукашенко.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на границе Беларуси

Тем не менее обвинения в адрес Минска не смолкают, Евросоюз грозит введением очередного санкционного пакета. "Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим... Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", - заявил Лукашенко. "На санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в последнее время сильно выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, Латвию и Литву. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. В ответ Лукашенко заявил, что у республики нет возможностей сдерживать поток нелегалов из-за санкций ЕС.

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