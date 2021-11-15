Лукашенко предложил провести исследование по конституционной реформе

Масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам инициировал Александр Лукашенко, выступая 15 ноября перед членами рабочей группы по доработке проекта Основного закона Беларуси, информирует пресс-служба президента. Он напомнил, что аналогичное исследование в стране проводилось и накануне Всебелорусского народного собрания.

Формулируя цель сегодняшнего мероприятия, белорусский руководитель пояснил, что необходимо свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленной Конституции. И "сделать это так, чтобы ее положения представляли собой единую и стройную систему", - уточнил он.

При этом президент особо отметил, что органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным для развития страны вопросам. Он обратил внимание членов рабочей группы на то, что любые политические новации должны в конечном итоге создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан.

На предыдущей встрече с рабочей группой, сообщают новостные порталы, Лукашенко заявил, что эксперты поддержали не все предложения Конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - убежден глава государства.