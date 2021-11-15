Мел Гибсон снимет пятую часть "Смертельного оружия"

Режиссером последнего, пятого по счету фильма популярнейшей франшизы "Смертельное оружие" станет Мел Гибсон. Завершить работу его попросил сам Ричард Доннер, снявший четыре части фильма.

Боевик режиссера Ричарда Доннера "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях вышел на экраны в 1987 году, получив номинацию на премию "Оскар" в номинации "Лучший звук" и положив начало очень успешной одноименной серии фильмов. "Смертельное оружие-2" было снято в 1989 году, третья часть появилась в 1992 году и наконец четвертая - в 1998 году.

В центре повествования - полицейский Мартин Риггз, отличающийся особо горячим и безрассудным нравом. Но ради того, чтобы честно сделать свое дело, он готов пойти на все. В отличие от Мартина его напарник, семьянин Роджер Мёрто, более осторожен и внимателен. Чем не идеальный дуэт для успешного фильма?!

Этот ироничный и местами пародийный фильм, удачно совмещающий гротеск и поразительное правдоподобие сразу же завоевал сердца зрителей и не отпускает вот уже более 30 лет.

Бессменным режиссером всех четырех частей был Ричард Доннер. И он очень хотел завершить франшизу, сняв пятый фильм. Но его не стало 5 июля 2021 года, режиссеру был 91 год. СМИ сообщают, что Доннер сам попросил Мела Гибсона завершить работу, если он не сможет это сделать сам. Гибсон не смог нарушить данное слово и занял режиссерское кресло.

Кто исполнит главные роли в "Смертельном оружии 5" и подробности сюжета, пока не разглашается.