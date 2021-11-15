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15.11.2021 16:06
Рубрика: Общество

Названы ошибки при мытье посуды, приводящие к раку

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В китайской мобильной системе коммуникационных связей WeChat опубликован список обычных действий во время мытья посуды, которые могут привести к развитию рака у человека. Перевод материла размещен "ИноСМИ".

Фото: pixabay.com
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После исследований группа экспертов пришла к выводу, что в первую очередь опасность может нести в себе само моющее средство. Ряд недобросовестных производителей добавляют в состав таких средств формальдегид. Это вещество, попадая с посуды в организм человека, вызывает интоксикацию и угнетает иммунную систему.

Также очень важно высушивать посуду до того, как положить ее в шкаф. Это поможет предотвратить рост грибков и бактерий. Указано, в частности, что оставшийся на посуде грибок аспергилл в виде желтой плесени способен вызывать развитие опухолей или различных инфекционных заболеваний.

Не стоит и надолго, более чем на 5-6 часов, замачивать грязную посуду. Здесь работает тот же принцип развития опасных болезнетворных бактерий, которые могут стать опасными для человеческого организма.

При этом отмечается, что это не основные причины возникновения опасной болезни, но соблюдение данных правил по мытью посуды поможет снизить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь пальмового масла и развития рака. Предметом исследования были жирные кислоты, в частности пальмитиновая, которая, как показал эксперимент, способствовала распространению метастазов.

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